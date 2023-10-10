ЗСУ ювелірно знищили російську гаубицю, яка стояла серед житлових будинків

Російська гаубиця Д-30 на Бахмутському напрямку. Фото: скріншот

Щодня Збройні сили України боронять Україну від російських окупантів. При цьому українські оборонці знищують не тільки живу силу, але й російську військову техніку.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій України.

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Буксировану російську гаубицю Д-30 знищив екіпаж ударних безпілотників ССО України на Донеччині. Аеророзвідка виявила ворожу гармату серед цивільних будинків. Того ж дня загін ССО вирушив на знищення цілі. За повідомленням захисників України, знищено об’єкт було вночі, одночасно скинувши на нього пару боєприпасів. Гаубицю знищили з першої спроби.

Нагадаємо, що раніше також було знищено таку само гаубицю разом з БМП-1 та станцією РЕБ. Також на тому саме напрямку було знищено шість російських танків (Т-72БЗ, Т-80У та Т-90А "Володимир").