ВСУ ювелирно уничтожили стоящую среди жилых домов российскую гаубицу

Российская гаубица Д-30 на Бахмутском направлении. Фото: скриншот

Ежедневно Вооруженные силы Украины защищают Украину от российских оккупантов. При этом украинские защитники уничтожают не только живую силу, но и российскую военную технику.

Об этом сообщают Силы специальных операций Украины.

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Буксированную российскую гаубицу Д-30 уничтожил экипаж ударных беспилотников ССО Украины в Донецкой области. Аэроразведка обнаружила вражескую пушку среди гражданских домов. В тот же день отряд ССО отправился на уничтожение цели. По сообщению защитников Украины, объект был уничтожен ночью, после одновременного сброса на него пары боеприпасов. Гаубица была уничтожена с первой попытки.

Напомним, что ранее также была уничтожена такая же гаубица вместе с БМП-1 и станцией РЭБ. Также на том же направлении было уничтожено шесть российских танков (Т-72БЗ, Т-80У и Т-90А "Владимир").