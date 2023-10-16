ВСУ благодаря FPV-дрону уничтожили новейшую российскую станцию "Борисоглебск-2"
Украинские военные уничтожили новейшую российскую станцию помех Р-934БМВ. Она была поражена FPV-дроном.
Об этом сообщили в Telegram-канале Russia no context.
Уничтожение российской станции
Как известно, с помощью FPV-дрона был уничтожен новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2".
На фото видно, как после точного удара техника полностью сгорела и не подлежит работе.
-
Уничтожена русская станция "Борисоглебск-2". Фото: t.me/russianocontext
-
Уничтожена русская станция "Борисоглебск-2". Фото: t.me/russianocontext
-
Уничтожена русская станция "Борисоглебск-2". Фото: t.me/russianocontext
-
Уничтожена русская станция "Борисоглебск-2". Фото: t.me/russianocontext
Что известно об уничтоженной станции
Станция Р-934БМВ размещается на самоходном гусеничном шасси МТ-ЛБу, которое обеспечивает высокую подвижность и проходимость по средней местности.
Главная задача этого комплекса — выявлять и подавлять различные каналы связи и других систем, использующих радиосигналы. Машину этого комплекса ВСУ захватили еще в начале Великой войны с РФ.
Прежде всего, это системы связи и управления тактического звена, в частности спутниковые. Кроме того, есть возможность подавления радионавигационных систем.
Для того чтобы развернуть все средства и подготовку к боевой работе по прибытии на место, комплексу нужно около 15 минут. Общую координацию работы комплекса осуществляет расчет пункта управления Р-330КМВ, состоящий из четырех человек.
Напомним, недавно украинские бойцы ювелирно уничтожили стоящую среди жилых домов российскую гаубицу.
Читайте Новини.LIVE!