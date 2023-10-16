ВСУ благодаря FPV-дрону уничтожили новейшую российскую станцию "Борисоглебск-2"

Уничтожена российская станция "Борисоглебск-2". Фото: t.me/russianocontext

Украинские военные уничтожили новейшую российскую станцию помех Р-934БМВ. Она была поражена FPV-дроном.

Об этом сообщили в Telegram-канале Russia no context.

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Уничтожение российской станции

Как известно, с помощью FPV-дрона был уничтожен новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2".

На фото видно, как после точного удара техника полностью сгорела и не подлежит работе.

Уничтожена русская станция "Борисоглебск-2". Фото: t.me/russianocontext

Уничтожена русская станция "Борисоглебск-2". Фото: t.me/russianocontext

Уничтожена русская станция "Борисоглебск-2". Фото: t.me/russianocontext

Уничтожена русская станция "Борисоглебск-2". Фото: t.me/russianocontext 1/4 _ 4

Что известно об уничтоженной станции

Станция Р-934БМВ размещается на самоходном гусеничном шасси МТ-ЛБу, которое обеспечивает высокую подвижность и проходимость по средней местности.

Главная задача этого комплекса — выявлять и подавлять различные каналы связи и других систем, использующих радиосигналы. Машину этого комплекса ВСУ захватили еще в начале Великой войны с РФ.

Прежде всего, это системы связи и управления тактического звена, в частности спутниковые. Кроме того, есть возможность подавления радионавигационных систем.

Для того чтобы развернуть все средства и подготовку к боевой работе по прибытии на место, комплексу нужно около 15 минут. Общую координацию работы комплекса осуществляет расчет пункта управления Р-330КМВ, состоящий из четырех человек.

Напомним, недавно украинские бойцы ювелирно уничтожили стоящую среди жилых домов российскую гаубицу.