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В Генштабе отчитались об успехах ВСУ в течение суток

16 октября 2023 19:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе отчитались об успехах ВСУ в течение суток
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Продолжается 600-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Бойцам ВСУ удалось добиться успеха на фронте в течение суток.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Украинская военная техника
Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.

Украинские военные на фронте
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

"В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Силам обороны удалось уничтожить с помощью FPV-дронов самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и "Нона-С". Также было попадание в четыре блиндажа с оккупантами.

Также мы писали, что во время наступления на Авдеевку российские захватчики потеряли более 60 танков и бронетранспортеров. Также было ликвидировано не менее 200 оккупантов.

Добавим, сегодня, 16 октября — 600 дней с начала полномасштабной войны в Украине. Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам и призвал бороться до конца.

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