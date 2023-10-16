В Генштабе отчитались об успехах ВСУ в течение суток
Продолжается 600-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Бойцам ВСУ удалось добиться успеха на фронте в течение суток.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары ВСУ по врагу
В течение суток авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.
Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.
Напомним, Силам обороны удалось уничтожить с помощью FPV-дронов самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и "Нона-С". Также было попадание в четыре блиндажа с оккупантами.
Также мы писали, что во время наступления на Авдеевку российские захватчики потеряли более 60 танков и бронетранспортеров. Также было ликвидировано не менее 200 оккупантов.
Добавим, сегодня, 16 октября — 600 дней с начала полномасштабной войны в Украине. Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам и призвал бороться до конца.
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