Чудова робота: українські десантники збили російський Мі-8

Ворожий Мі-8, який палає на полі бою. Фото: скриншот з відео Олександра Сирського

Українські захисники продовжують знищувати окупантів та їхню техніку на полі бою. Цього разу Сили оборони збили ворожий вертоліт Мі-8.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Також він показав, як палає авіація росіян та відзначив роботу бійців 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

"Чудова робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Гарно горить. Молодці, воїни", — написав генерал-полковник.

Раніше у Страткомі показали підбірку яскравих кадрів роботи воїнів 86-го батальйону 106-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, які знищують військову техніку РФ.

Нагадаємо, бійці 40 Окремої артилерійської бригади влучним вогнем знищили самохідну артилерійську установку росіян. Воїни зафільмували момент влучання у ворожу техніку.