Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чудова робота: українські десантники збили російський Мі-8 arrow

Чудова робота: українські десантники збили російський Мі-8

15 жовтня 2023 23:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Чудова робота: українські десантники збили російський Мі-8
Ворожий Мі-8, який палає на полі бою. Фото: скриншот з відео Олександра Сирського
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські захисники продовжують знищувати окупантів та їхню техніку на полі бою. Цього разу Сили оборони збили ворожий вертоліт Мі-8.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте також:

Кому вдалося знищити гелікоптер

Також він показав, як палає авіація росіян та відзначив роботу бійців 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

"Чудова робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Гарно горить. Молодці, воїни", — написав генерал-полковник. 

Раніше у Страткомі показали підбірку яскравих кадрів роботи воїнів 86-го батальйону 106-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, які знищують військову техніку РФ.

Нагадаємо, бійці 40 Окремої артилерійської бригади влучним вогнем знищили самохідну артилерійську установку росіян. Воїни зафільмували момент влучання у ворожу техніку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Відсьогодні опалювальний сезон не розпочнеться: коли чекати на тепло вдома

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз