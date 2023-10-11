Українські воїни ефектно знищили російську САУ: Сирський показав відео

Бійці ЗСУ знищують ворожу техніку. Фото: скриншот

Бійці 40 Окремої артилерійської бригади влучним вогнем знищили самохідну артилерійську установку росіян. Бійці зафільмували момнт влучання у ворожу техніку.

Відео у Telegram розмістив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Командувач Сухопутними військами написав, що ворожу самохідну артилерійську установку знищили бійці 40 Окремої артилерійської бригади.

"40-ва ОАБр влучним вогнем знищує САУ росіян. Дякую за роботу", — йдеться в повідомленні Сирського.

Нагадаємо, воїни Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони не втомлюються бити ворога. І при цьому винахідливо доопрацьовують зброю.

Вони винахідливо доопрацювали зброю виробництва США, модернізувавши систему її наведення. Так, станок, на якому розміщується гранатомет, вони замінили на зручніший та надійніший. А також встановили на Mk 19 прицільний механізм від СПГ-9.