Украинские воины эффектно уничтожили российскую САУ: Сырский показал видео

Бойцы ВСУ уничтожают вражескую технику. Фото: скриншот

Бойцы 40 Отдельной артиллерийской бригады точным огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку россиян. Бойцы сняли момент попадания во вражескую технику.

Видео в Telegram разместил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Командующий Сухопутными войсками написал, что вражескую самоходную артиллерийскую установку уничтожили бойцы 40-й Отдельной артиллерийской бригады.

"40-я ОАБр точным огнем уничтожает САУ россиян. Спасибо за работу", — говорится в сообщении Сырского.

Напомним, воины ковельского батальона Волынской бригады терробороны не устают бить врага. И при этом находчиво дорабатывают оружие.

Они изобретательно доработали оружие производства США, модернизировав систему его наведения. Так, станок, на котором размещается гранатомет, они заменили более удобным и надежным. А также установили на Mk 19 прицельный механизм от СПГ-9.