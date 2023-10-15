Великолепная работа: украинские десантники сбили российский Ми-8

Вражеский Ми-8, который пылает на поле боя. Фото: скриншот из видео Александра Сырского

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их технику на поле боя. В этот раз Силы обороны сбили вражеский вертолет Ми-8.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Также он показал, как горит авиация россиян и отметил работу бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

"Великолепная работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Хорошо горит. Молодцы, воины", — написал генерал-полковник.

Ранее в Страткоме показали подборку ярких кадров работы воинов 86-го батальона 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, уничтожающих военную технику РФ.

Напомним, бойцы 40 Отдельной артиллерийской бригады точным огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку россиян. Воины сняли момент попадания во вражескую технику.