Великолепная работа: украинские десантники сбили российский Ми-8
Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их технику на поле боя. В этот раз Силы обороны сбили вражеский вертолет Ми-8.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Кому удалось уничтожить вертолет
Также он показал, как горит авиация россиян и отметил работу бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
"Великолепная работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Хорошо горит. Молодцы, воины", — написал генерал-полковник.
Ранее в Страткоме показали подборку ярких кадров работы воинов 86-го батальона 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, уничтожающих военную технику РФ.
Напомним, бойцы 40 Отдельной артиллерийской бригады точным огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку россиян. Воины сняли момент попадания во вражескую технику.
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