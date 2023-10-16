Експерти розповіли, навіщо окупанти встановлюють дерев'яні колоди на свою техніку

Російська САУ "Мста-С". Фото: скриншот з відео

Російські окупанти намагаються захистити свою бронетехніку від дронів. Однак ворогу не вдається ефективно це зробити. Загарбники навіть вирішили встановити дерев'яні колоди на свою техніку.

Про це повідомляє Defence 24.

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Артилерія російських окупантів часто стає об'єктом атак українських дронів-камікадзе. Для захисту техніки загарбники встановлюють на неї захисні екрани та металеві решітки, однак нещодавно у мережі з'явилися кадри з російською САУ 2С19 "Мста-С" із дерев'яними колодами на башті. Таким чином противник вирішив підвищити її виживаність. Колоди повністю закрили бічні сторони башти і частину її передньої частини.

Військова техніка також отримала "класичний козирок", який призначений для захисту від ручних гранат.

"Чи може таке укриття захистити машину від знищення внаслідок атаки, наприклад, безпілотника, оснащеного кумулятивною боєголовкою? Швидше ні", — пояснили експерти.

За їхніми словами, дерев'яні колоди, якщо пощастить, теоретично можуть частково захистити екіпаж

Нагадаємо, оператори Армії дронів поставили черговий вражаючий рекорд. За тиждень за їх сприяння було знищено 428 одиниць ворожої техніки, у тому числі танки і бронетранспортери.

Також ми писали, що Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту та знищують не лише ворогів, але й чимало їх військової техніки. З цим завданням, зокрема, чудово справляється рота ударних БпЛА 47-ої окремої механізованої бригади.