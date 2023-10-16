Рота ударних БпЛА 47 ОМБр знищила чотири ворожих танки за добу: ефектне відео

Момент знищення ворожого танку. Фото: скриншот

Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту та знищують не лише ворогів, але й чимало їх військової техніки. З цим завданням, зокрема, чудово справляється рота ударних БпЛА 47-ої окремої механізованої бригади.

Відео ефектної роботи оприлюднив Генштаб ЗСУ.

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Знищення ворожої техніки

"Чудова робота роти ударних БпЛА 47-ої окремої механізованої бригади, за добу вивели з ладу 4 танки окупантів", — підписали відео у Генштабі.

На оприлюдненому відео можна побачити, як одним точним пострілом бійці знищують не лише ворожу техніку, але й піхоту. Зокрема, на деяких кадрах навіть добре видно, як окупанти розбігаються у різні боки із задимленого танку.

Нагадаємо, у Силах спеціальних операцій показали, як за допомогою HIMARS скоригували вогонь по місцезнаходженню ворожих екіпажів безпілотників.

Також ми писали про те, як українські десантники збили російський Мі-8.

Додамо, бійці 40 Окремої артилерійської бригади влучним вогнем знищили самохідну артилерійську установку росіян. Воїни зафільмували момент влучання у ворожу техніку.