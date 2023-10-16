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У Повітряних силах назвали кількість збитих дронів та ракет сьогодні вночі

16 жовтня 2023 08:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Повітряних силах назвали кількість збитих дронів та ракет сьогодні вночі
Робота ППО вночі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 16 жовтня окупанти атакували Україну дронами та ракетами з кількох напрямків. Силам ППО вдалося ліквідувати дві керовані авіаційні ракети Х-59 з п'яти та 11 з 12 "Shahed-136/131".

Про це повідомили в Повітряних силах ЗС України.

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У відомстві розповіли, що сьогодні вночі росіяни атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.
 
"Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, шахеди противник направив у різних напрямках, зокрема на захід. 

В результаті сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Shahed-136/131".

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Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня окупанти також атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та "Градами". Через обстріли є влучання у цивільну інфраструктуру. 

Окрім того, під вогнем опинилась Хмельниччина. Окупанти атакували регіон дронами, на щастя, обійшлося без жертв.

Також росіяни вдарили по Полтавській області ракетами та БпЛА. Є троє постраждалих, серед них 10-річна дитина. 

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