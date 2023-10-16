Росіяни атакували вночі Хмельниччину дронами: в ОВА розповіли про наслідки
У ніч проти 16 жовтня російські окупанти атакували Хмельницьку область дронами. На щастя, руйнувань та постраждалих немає.
Про це повідомляють у Хмельницькій ОВА.
Атака на Хмельницьку область
"Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами", — повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
Варто зазначити, що звуки вибухів чули місцеві мешканці, про це також повідомляли місцеві пабліки. В ОВА розповіли, що в області активно працювали сили ППО.
На щастя, минулося без руйнувань та постраждалих.
Нагадаємо, 15 жовтня окупанти обстріляли потяг Херсон — Київ. На щастя, усі пасажири цілі, пошкоджений лише один вагон.
Додамо, у ніч проти 15 жовтня російські терористи скинули керовану авіабомбу на Харківщину. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
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