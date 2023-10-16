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Россияне атаковали ночью Хмельниччину дронами: в ОВА рассказали о последствиях

16 октября 2023 08:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне атаковали ночью Хмельниччину дронами: в ОВА рассказали о последствиях
ПВО уничтожает враждебные цели ночью. Фото иллюстративное: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 16 октября российские оккупанты атаковали Хмельницкую область дронами. К счастью, разрушениий и пострадавших нет.

Об этом сообщают в Хмельницкой ОВА.

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Атака на Хмельницкую область

"Этой ночью враг атаковал Хмельнитчину "шахедами", — сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

Следует отметить, что звуки взрывов слышали местные жители, об этом также сообщали местные паблики. В ОВА рассказали, что в области активно работали силы ПВО.

К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Обстрел Хмельницкой области
Информация о ночной атаке. Фото: скриншот

Напомним, 15 октября кафиры обстреляли поезд Херсон — Киев. К счастью, все пассажиры целы, поврежден только один вагон.

Добавим, в ночь на 15 октября российские террористы сбросили управляемую авиабомбу на Харьковщину. В результате атаки есть погибшие и раненые.

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