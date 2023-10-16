Россияне атаковали ночью Хмельниччину дронами: в ОВА рассказали о последствиях
В ночь на 16 октября российские оккупанты атаковали Хмельницкую область дронами. К счастью, разрушениий и пострадавших нет.
Об этом сообщают в Хмельницкой ОВА.
Атака на Хмельницкую область
"Этой ночью враг атаковал Хмельнитчину "шахедами", — сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.
Следует отметить, что звуки взрывов слышали местные жители, об этом также сообщали местные паблики. В ОВА рассказали, что в области активно работали силы ПВО.
К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
Напомним, 15 октября кафиры обстреляли поезд Херсон — Киев. К счастью, все пассажиры целы, поврежден только один вагон.
Добавим, в ночь на 15 октября российские террористы сбросили управляемую авиабомбу на Харьковщину. В результате атаки есть погибшие и раненые.
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