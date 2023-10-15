Окупанти обстріляли потяг у Херсоні: що відомо

Обстріл вокзалу в Херсоні в травні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У неділю, 15 жовтня, окупанти обстріляли потяг Херсон — Київ. На щастя, усі пасажири цілі, пошкоджений лише один вагон.

Про це повідомили в Укрзалізниці та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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В Укрзалізниці повідомили, що окупанти обстрілювали Херсон протягом усього ранку. Так, ударною хвилею пошкоджено тамбури 11-го вагону поїзда №102 Херсон — Київ, усі пасажири цілі. З вагона лише повилітали вікна.

"Поїзд вже виїхав із зони обстрілу і продовжує рух за графіком", — наголосили у відомстві.

Водночас Мрочко розповів, що через обстріли росіян у місті відсутня електрика, на місці працюють аварійні бригади. Окрім того, у Херсоні погіршився зв'язок та відсутній інтернет.

"У кого ще є така можливість, зробіть запас води. У разі гострої потреби звертайтеся до пунктів незламності. Там працюють генератори, старлінки, є достатній запас їжі і води", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 жовтня російські окупанти вчергове обстріляли Берислав, що на Херсонщині. Внаслідок цього одна жінка загинула.