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Окупанти обстріляли потяг у Херсоні: що відомо

15 жовтня 2023 12:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли потяг у Херсоні: що відомо
Обстріл вокзалу в Херсоні в травні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 15 жовтня, окупанти обстріляли потяг Херсон — Київ. На щастя, усі пасажири цілі, пошкоджений лише один вагон.

Про це повідомили в Укрзалізниці та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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В Укрзалізниці повідомили, що окупанти обстрілювали Херсон протягом усього ранку. Так, ударною хвилею пошкоджено тамбури 11-го вагону поїзда №102 Херсон — Київ, усі пасажири цілі. З вагона лише повилітали вікна. 

"Поїзд вже виїхав із зони обстрілу і продовжує рух за графіком", — наголосили у відомстві. 

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Водночас Мрочко розповів, що через обстріли росіян у місті відсутня електрика, на місці працюють аварійні бригади. Окрім того, у Херсоні погіршився зв'язок та відсутній інтернет.

"У кого ще є така можливість, зробіть запас води. У разі гострої потреби звертайтеся до пунктів незламності. Там працюють генератори, старлінки, є достатній запас їжі і води", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, 14 жовтня російські окупанти вчергове обстріляли Берислав, що на Херсонщині. Внаслідок цього одна жінка загинула.

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