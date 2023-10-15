Вибух у Херсоні 15 жовтня вранці: у місті зникло світло, перебої з водою

У Херсоні прогримів потужний вибух, у деяких районах зникло світло
15 жовтня 2023 10:36
Вибух у Херсоні
У Херсоні вранці, 15 жовтня, пролунав потужний вибух. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Читайте також:
Вибух у Херсоні
Одразу після вибуху, за словами Мрочка, у деяких районах міста зникла електрика, є перебої з водою.
"Інформація уточнюється. Чекайте офіційних повідомлень", — додав чиновник.
Повітряна тривога в Україні зараз
Наразі у Херсонській області оголошена повітряна тривога.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!