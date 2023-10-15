Вибух у Херсоні 15 жовтня вранці: у місті зникло світло, перебої з водою

Вибух у Херсоні

У Херсоні вранці, 15 жовтня, пролунав потужний вибух. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Одразу після вибуху, за словами Мрочка, у деяких районах міста зникла електрика, є перебої з водою.

"Інформація уточнюється. Чекайте офіційних повідомлень", — додав чиновник.

Інформація про вибух у Херсоні вранці 15 жовтня

Повітряна тривога в Україні зараз

Наразі у Херсонській області оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог 15 жовтня

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