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В Херсоне прогремел мощный взрыв, в некоторых районах пропал свет

15 октября 2023 10:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрыв в Херсоне утром 15 октября: в городе пропал свет, перебои с водой
Взрыв в Херсоне
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Херсоне утром, 15 октября, раздался мощный взрыв. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

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Сразу после взрыва, по словам Мрочко, в некоторых районах города пропало электричество, есть перебои с водой.

"Информация уточняется. Ждите официальных сообщений", — добавил чиновник.

Информация о взрыве в Херсоне утром 15 октября
Информация о взрыве в Херсоне утром 15 октября

Воздушная тревога в Украине сейчас

В Херсонской области сейчас объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог 15 октября
Карта воздушных тревог 15 октября

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