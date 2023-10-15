Взрыв в Херсоне утром 15 октября: в городе пропал свет, перебои с водой

В Херсоне прогремел мощный взрыв, в некоторых районах пропал свет
15 октября 2023 10:36
Взрыв в Херсоне
В Херсоне утром, 15 октября, раздался мощный взрыв. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.
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Взрыв в Херсоне
Сразу после взрыва, по словам Мрочко, в некоторых районах города пропало электричество, есть перебои с водой.
"Информация уточняется. Ждите официальных сообщений", — добавил чиновник.
Воздушная тревога в Украине сейчас
В Херсонской области сейчас объявлена воздушная тревога.
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