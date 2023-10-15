Взрыв в Херсоне утром 15 октября: в городе пропал свет, перебои с водой

Взрыв в Херсоне

В Херсоне утром, 15 октября, раздался мощный взрыв. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

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Сразу после взрыва, по словам Мрочко, в некоторых районах города пропало электричество, есть перебои с водой.

"Информация уточняется. Ждите официальных сообщений", — добавил чиновник.

Информация о взрыве в Херсоне утром 15 октября

Воздушная тревога в Украине сейчас

В Херсонской области сейчас объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог 15 октября

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