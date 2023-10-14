Росіяни обстріляли Херсонщину: загинула жінка
Російські окупанти вчергове обстріляли Берислав, що на Херсонщині. Внаслідок цього одна жінка загинула.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Що відомо про обстріл
За його словами, сталося це біля 16:30. Противник здійснив обстріл міста з артилерії та влучив у житлові будинки.
В цей час на балконі своєї квартири перебувала 42-річна жінка. Вона отримала смертельні травми.
Наслідки ворожого мінування
"А в лісосмузі поблизу Нововознесенського 69-річний чоловік наступив на "розтяжку". Зараз він у лікарні", — додав Прокудін.
Нагадаємо, раніше армія РФ обстріляла селище, яке розташове біля Херсона. Внаслідок цього є поранені серед мирного населення.
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