Росіяни обстріляли Херсонщину: загинула жінка

Наслідки обстрілу Херсонщини. Ілюстративне фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські окупанти вчергове обстріляли Берислав, що на Херсонщині. Внаслідок цього одна жінка загинула.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, сталося це біля 16:30. Противник здійснив обстріл міста з артилерії та влучив у житлові будинки.

В цей час на балконі своєї квартири перебувала 42-річна жінка. Вона отримала смертельні травми.

Наслідки ворожого мінування

"А в лісосмузі поблизу Нововознесенського 69-річний чоловік наступив на "розтяжку". Зараз він у лікарні", — додав Прокудін.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше армія РФ обстріляла селище, яке розташове біля Херсона. Внаслідок цього є поранені серед мирного населення.