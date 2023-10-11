Росіяни вдарили по території кладовища на Херсонщині: є поранені

Наслідки обстрілу території кладовища на Херсонщині. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Армія РФ обстріляла селище, яке розташове біля Херсона. Внаслідок цього є поранені серед мирного населення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Куди влучили росіяни

За його словами, окупанти скинули з безпілотника боєприпас. Через це сталося влучання на території біля кладовища у селищі Кіндійка. Травми отримали троє людей.

Хто постраждав

"41-річного чоловіка госпіталізували з численними осколковими пораненнями. Зараз потерпілий у реанімації, медики борються за його життя. У 42-річного чоловіка вибухова травма і непроникаючі осколкові поранення. Він у лікарні", — додав Прокудін.

Також відомо про 63-річного пораненого чоловіка. Проте медичну допомогу йому було надано на місці.

Скриншот допису

Що кажуть правоохоронці

Своєю чергою у Херсонській обласній прокуратурі уточнили, що від вибуху постраждало троє працівників ритуальної служби, які перебували біля спецтранспорта.

"За даними слідства, 11 жовтня близько 11:40 російські військові прицільно атакували безпілотним літальним апаратом транспорт ритуальної служби на цвинтарі, що розташований в Херсонському районі", — додали у повідомленні.

Скриншот допису

Нагадаємо, 10 жовтня російські окупанти обстріляли Новодмитрівку Херсонської області. Під ворожим прицілом опинилося сільськогосподарське підприємство.