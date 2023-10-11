Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни вдарили по території кладовища на Херсонщині: є поранені arrow

Росіяни вдарили по території кладовища на Херсонщині: є поранені

11 жовтня 2023 14:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни вдарили по території кладовища на Херсонщині: є поранені
Наслідки обстрілу території кладовища на Херсонщині. Фото: Херсонська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Армія РФ обстріляла селище, яке розташове біля Херсона. Внаслідок цього є поранені серед мирного населення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Куди влучили росіяни

За його словами, окупанти скинули з безпілотника боєприпас. Через це сталося влучання на території біля кладовища у селищі Кіндійка. Травми отримали троє людей.

Хто постраждав

"41-річного чоловіка госпіталізували з численними осколковими пораненнями. Зараз потерпілий у реанімації, медики борються за його життя. У 42-річного чоловіка вибухова травма і непроникаючі осколкові поранення. Він у лікарні", — додав Прокудін.

Також відомо про 63-річного пораненого чоловіка. Проте медичну допомогу йому було надано на місці.

обстріли Херсонщини
Скриншот допису

Що кажуть правоохоронці

Своєю чергою у Херсонській обласній прокуратурі уточнили, що від вибуху постраждало троє працівників ритуальної служби, які перебували біля спецтранспорта.

"За даними слідства, 11 жовтня близько 11:40 російські військові прицільно атакували безпілотним літальним апаратом транспорт ритуальної служби на цвинтарі, що розташований в Херсонському районі", — додали у повідомленні. 

обстріли Херсонщини
Скриншот допису

Нагадаємо, 10 жовтня російські окупанти обстріляли Новодмитрівку Херсонської області. Під ворожим прицілом опинилося сільськогосподарське підприємство.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз