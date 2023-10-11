Россияне ударили по территории кладбища в Херсонской области: есть раненые
Армия РФ обстреляла поселок, расположенный возле Херсона. В результате есть раненые среди мирного населения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Куда попали россияне
По его словам, оккупанты сбросили с беспилотника боеприпас. Из-за этого произошло попадание на территории возле кладбища в поселке Киндейка. Травмы получили три человека.
Кто пострадал
"41-летний мужчина был госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Сейчас пострадавший в реанимации, медики борются за его жизнь. У 42-летнего мужчины взрывная травма и непроникающие осколочные ранения. Он в больнице", — добавил Прокудин.
Также известно о 63-летнем раненом мужчине. Однако медицинская помощь ему была оказана на месте.
Что говорят правоохранители
В свою очередь в Херсонской областной прокуратуре уточнили, что от взрыва пострадали трое работников ритуальной службы, которые находились возле спецтранспорта.
"По данным следствия, 11 октября около 11:40 российские военные прицельно атаковали беспилотным летательным аппаратом транспорт ритуальной службы на кладбище, расположенном в Херсонском районе", — добавили в сообщении.
Напомним, 10 октября российские оккупанты обстреляли Новодмитровку Херсонской области. Под вражеским прицелом оказалось сельскохозяйственное предприятие.