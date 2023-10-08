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Росія атакувала житлові квартали Херсонської області: постраждало 9-місячне немовля

8 жовтня 2023 09:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія атакувала житлові квартали Херсонської області: постраждало 9-місячне немовля
Наслідки атаки на Херсонщині 8 жовтня. Фото: t.me/phogovua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 8 жовтня російські окупанти атакували житлові квартали Херсонської області. Травми отримали 11 осіб, серед них 27-річна жінка та 9-місячна дитина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Обстріл Херсонської області 8 жовтня

Прокудін повідомив, що противник регулярно обстрілював місто та поселення на правобережжі області. При цьому житлові квартали опинилися під атакою окупантів, внаслідок чого постраждали будинки, автомобілі та газорозподільні системи. Деякі снаряди не вибухнули і усунули рятувальні служби.

"11 місцевих жителів отримали різні травми. 27-річну жінку та її 9-місячну дитину, які отримали поранення, помістили до лікарні у стані середньої тяжкості", — каже Прокудін.

Також він повідомив, що серед постраждалих — медпрацівник Червоного Хреста, 33 роки. У нього діагностовано вибухову травму та контузію, і його відправили на стаціонарне лікування.

Деякі з городян пережили сильний стресовий шок і були доставлені до медичного закладу. Серед них — дві пари подружжя, чоловіки 67 і 56 років, їхні дружини 63 і 54 роки відповідно, а також дві жінки похилого віку 87 і 62 років.

Херсон
Повідомлення Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Прокуратура розпочала розслідування

У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що розпочалося кримінальне провадження. Тут уточнили, що в селі окупанти завдали удару по приватному житловому будинку, внаслідок чого четверо дорослих членів родини отримали травми.

Було пошкоджено багатоквартирні будівлі та приватні домоволодіння, господарські будівлі, газову мережу, а також транспортні засоби.

Херсон
Наслідки обстрілу на Херсонщині 8 жовтня. Фото:
t.me/phogovua
Херсон
Наслідки обстрілу на Херсонщині 8 жовтня. Фото:
t.me/phogovua

Що кажуть в Офісі Президента

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив інформацію, що внаслідок атаки на житлові квартали Херсонської області поранено 11 осіб, зокрема маленька дитина.
При цьому він зазначив, що тактика терору — це те, що сповідує Росія.

Нагадаємо, що 5 жовтня російські окупанти обстріляли лікарню та станції екстреної допомоги на Херсонщині. Є травмовані, прокурори розпочали розслідування.

Окрім того, 3 жовтня російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.

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