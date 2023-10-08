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Россия атаковала жилые кварталы Херсонской области: пострадал 9-месячный младенец

8 октября 2023 09:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия атаковала жилые кварталы Херсонской области: пострадал 9-месячный младенец
Последствия атаки на Херсонскую область 8 октября. Фото: t.me/phogovua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 8 октября российские оккупанты атаковали жилые кварталы Херсонской области. Травмы получили 11 человек, среди них 27-летняя женщина и 9-месячный ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрел Херсонской области 8 октября

Прокудин сообщил, что противник регулярно обстреливал город и поселения на правобережье области. При этом жилые кварталы оказались под атакой оккупантов, в результате чего пострадали дома, автомобили и газораспределительные системы. Некоторые снаряды не взорвались и были устранены спасательными службами.

"11 местных жителей получили различные травмы. 27-летнюю женщину и её 9-месячного ребенка, получивших ранения, поместили в больницу в состоянии средней тяжести", — говорит Прокудин.

Также он сообщил, что среди пострадавших — медработник Красного Креста, 33 лет. У него диагностированы взрывная травма и контузия, и его отправили на стационарное лечение.

Некоторые из горожан пережили сильный стрессовый шок и также были доставлены в медицинское учреждение. Среди них — две пары супругов, мужчины 67 и 56 лет, их жены 63 и 54 года соответственно, а также две пожилые дамы 87 и 62 лет.

Херсон
Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Прокуратура начала расследование

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что началось уголовное производство. Здесь уточнили, что в селе оккупанты нанесли удар по частному жилому дому, в результате чего четверо взрослых членов семьи получили травмы.

Были повреждены многоквартирные здания и частные домовладения, хозяйственные строения, газовая сеть, а также транспортные средства.

Херсон
Последствия обстрела Херсонской области 8 октября. Фото: 
t.me/phogovua
Херсон
Последствия обстрела Херсонской области 8 октября. Фото: 
t.me/phogovua

Что говорят в Офисе Президента

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил информацию, что в результате атаки на жилые кварталы Херсонской области, ранено 11 человек, в частности маленький ребенок.
При этом он указал, что тактика террора — это то, что исповедует Россия.

Напомним, что 5 октября, российские оккупанты обстреляли больницу и станции экстренной помощи на Херсонщине. Есть травмированные, прокуроры начали расследование.

Кроме того, 3 октября российские оккупанты 100 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации и БпЛА.

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