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Окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство в Херсонській області: загинули тварини

10 жовтня 2023 09:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство в Херсонській області: загинули тварини
Наслідки російського обстрілу Херсонської області 10 жовтня. Фото: t.me/khersonskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Новодмитрівку Херсонської області. Під ворожим прицілом опинилося сільськогосподарське підприємство.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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"Вкотре під вогнем опинилося місцеве сільськогосподарське підприємство", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки загинуло з десяток корів. На щастя, люди не постраждали.

Наслідки російського обстрілу Херсонської області 10 жовтня
Наслідки російського обстрілу Херсонської області 10 жовтня. Фото: t.me/khersonskaODA
Наслідки російського обстрілу Херсонської області 10 жовтня
Наслідки російського обстрілу Херсонської області 10 жовтня. Фото: t.me/khersonskaODA
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Допис Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Куп'янському району Харківщини. Є поранені серед цивільних. 

Також ми писали, що сьогодні вночі російські окупанти протягом трьох годин атакували Одеську область. Для цього ворог використовував ударні безпілотники. Загарбники влучили по логістичній інфраструктурі.

Додамо, 9 жовтня російські війська обстріляли місто Херсон. Внаслідок цього є поранені.

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