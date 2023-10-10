Окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство в Херсонській області: загинули тварини

Наслідки російського обстрілу Херсонської області 10 жовтня. Фото: t.me/khersonskaODA

Сьогодні вночі, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Новодмитрівку Херсонської області. Під ворожим прицілом опинилося сільськогосподарське підприємство.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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"Вкотре під вогнем опинилося місцеве сільськогосподарське підприємство", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки загинуло з десяток корів. На щастя, люди не постраждали.

Наслідки російського обстрілу Херсонської області 10 жовтня. Фото: t.me/khersonskaODA

Наслідки російського обстрілу Херсонської області 10 жовтня. Фото: t.me/khersonskaODA

Допис Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Куп'янському району Харківщини. Є поранені серед цивільних.

Також ми писали, що сьогодні вночі російські окупанти протягом трьох годин атакували Одеську область. Для цього ворог використовував ударні безпілотники. Загарбники влучили по логістичній інфраструктурі.

Додамо, 9 жовтня російські війська обстріляли місто Херсон. Внаслідок цього є поранені.