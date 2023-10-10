Окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство в Херсонській області: загинули тварини
Сьогодні вночі, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Новодмитрівку Херсонської області. Під ворожим прицілом опинилося сільськогосподарське підприємство.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Обстріл Херсонської області
"Вкотре під вогнем опинилося місцеве сільськогосподарське підприємство", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської атаки загинуло з десяток корів. На щастя, люди не постраждали.
Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Куп'янському району Харківщини. Є поранені серед цивільних.
Також ми писали, що сьогодні вночі російські окупанти протягом трьох годин атакували Одеську область. Для цього ворог використовував ударні безпілотники. Загарбники влучили по логістичній інфраструктурі.
Додамо, 9 жовтня російські війська обстріляли місто Херсон. Внаслідок цього є поранені.