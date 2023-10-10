Оккупанты обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Херсонской области: погибли животные
Сегодня ночью, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Новодмитровку Херсонской области. Под вражеским прицелом оказалось сельскохозяйственное предприятие.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Обстрел Херсонской области
"В который раз под огнем оказалось местное сельскохозяйственное предприятие", — говорится в сообщении.
В результате российской атаки погибло с десяток коров. К счастью, люди не пострадали.
Напомним, сегодня, 10 октября, утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Купянскому району Харьковской области. Есть раненые среди гражданских.
Также мы писали, что сегодня ночью российские оккупанты в течение трех часов атаковали Одесскую область. Для этого враг использовал ударные беспилотники. Захватчики попали по логистической инфраструктуре.
Добавим, 9 октября российские войска обстреляли город Херсон. В результате этого есть раненые.