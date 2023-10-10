Оккупанты обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Херсонской области: погибли животные

Последствия российского обстрела Херсонской области 10 октября. Фото: t.me/khersonskaODA

Сегодня ночью, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Новодмитровку Херсонской области. Под вражеским прицелом оказалось сельскохозяйственное предприятие.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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"В который раз под огнем оказалось местное сельскохозяйственное предприятие", — говорится в сообщении.

В результате российской атаки погибло с десяток коров. К счастью, люди не пострадали.

Последствия российского обстрела Херсонской области 10 октября. Фото: t.me/khersonskaODA

Последствия российского обстрела Херсонской области 10 октября. Фото: t.me/khersonskaODA

Пост Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 10 октября, утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Купянскому району Харьковской области. Есть раненые среди гражданских.

Также мы писали, что сегодня ночью российские оккупанты в течение трех часов атаковали Одесскую область. Для этого враг использовал ударные беспилотники. Захватчики попали по логистической инфраструктуре.

Добавим, 9 октября российские войска обстреляли город Херсон. В результате этого есть раненые.