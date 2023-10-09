Окупанти наносять удари по Херсону: є постраждалі

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів на Херсонщині. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА

Російські війська обстрілюють місто Херсон. Внаслідок цього є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Хто постраждав

За його словами, наразі відомо про трьох жінок, які постраждали через обстріл.

"Інформація уточнюється. Залишайтеся у безпечних місцях!", — наголосив Прокудін.

Скриншот допису

Обстріли Херсонщини

У неділю, 8 жовтня, внаслідок російського обстрілу Херсонської області постраждала дитина. 11-річна дівчинка з численними травмами перебуває в комі.

Також ми писали про те, що російські окупанти обстріляли лікарню та станції екстреної допомоги на Херсонщині. Є травмовані, прокурори розпочали розслідування.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни вдалися до жорсткіших методів примусу видачі російських паспортів. Для того, щоб перетнути кордон з РФ, потрібно зробити паспорт країни-агресора.