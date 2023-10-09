Окупанти наносять удари по Херсону: є постраждалі
Російські війська обстрілюють місто Херсон. Внаслідок цього є поранені.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Хто постраждав
За його словами, наразі відомо про трьох жінок, які постраждали через обстріл.
"Інформація уточнюється. Залишайтеся у безпечних місцях!", — наголосив Прокудін.
Обстріли Херсонщини
У неділю, 8 жовтня, внаслідок російського обстрілу Херсонської області постраждала дитина. 11-річна дівчинка з численними травмами перебуває в комі.
Також ми писали про те, що російські окупанти обстріляли лікарню та станції екстреної допомоги на Херсонщині. Є травмовані, прокурори розпочали розслідування.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни вдалися до жорсткіших методів примусу видачі російських паспортів. Для того, щоб перетнути кордон з РФ, потрібно зробити паспорт країни-агресора.