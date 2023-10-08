Атака росіян на Херсонщину: Прокудін розповів про стан дитини, що постраждала

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

У неділю, 8 жовтня, внаслідок російського обстрілу Херсонської області постраждала дитина. 11-річна дівчинка з численними травмами перебуває в комі.

Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

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За словами Олександра Прокудіна, у 11-річної дівчинки виявили вибухову та черепно-мозкову травми, а також забій головного мозку.

Окрім цього, дитина має відкритий перелом лівої плечової кістки, множинні осколкові поранення грудної клітки та шиї.

Наразі, потерпіла перебуває у комі, зі її життя боряться медики.

Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 жовтня російські терористи обстріляли Кіндійку на Херсонщині. Від ворожої атаки постраждала 11-річна дитина.

Додамо, у ніч проти 8 жовтня російські окупанти атакували житлові квартали Херсонської області. Травми отримали 11 осіб, серед них 27-річна жінка та 9-місячна дитина.