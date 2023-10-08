Атака росіян на Херсонщину: Прокудін розповів про стан дитини, що постраждала
У неділю, 8 жовтня, внаслідок російського обстрілу Херсонської області постраждала дитина. 11-річна дівчинка з численними травмами перебуває в комі.
Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
Що відомо про поранену дівчинку
За словами Олександра Прокудіна, у 11-річної дівчинки виявили вибухову та черепно-мозкову травми, а також забій головного мозку.
Окрім цього, дитина має відкритий перелом лівої плечової кістки, множинні осколкові поранення грудної клітки та шиї.
Наразі, потерпіла перебуває у комі, зі її життя боряться медики.
Нагадаємо, 8 жовтня російські терористи обстріляли Кіндійку на Херсонщині. Від ворожої атаки постраждала 11-річна дитина.
Додамо, у ніч проти 8 жовтня російські окупанти атакували житлові квартали Херсонської області. Травми отримали 11 осіб, серед них 27-річна жінка та 9-місячна дитина.