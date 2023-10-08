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Атака росіян на Херсонщину: Прокудін розповів про стан дитини, що постраждала

8 жовтня 2023 18:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Атака росіян на Херсонщину: Прокудін розповів про стан дитини, що постраждала
Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Фото: Олександр Прокудін/Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У неділю, 8 жовтня, внаслідок російського обстрілу Херсонської області постраждала дитина. 11-річна дівчинка з численними травмами перебуває в комі. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

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За словами Олександра Прокудіна, у 11-річної дівчинки виявили вибухову та черепно-мозкову травми, а також забій головного мозку.

Окрім цього, дитина має відкритий перелом лівої плечової кістки, множинні осколкові поранення грудної клітки та шиї.

Наразі, потерпіла перебуває у комі, зі її життя боряться медики. 

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Фото: скриншот 

Нагадаємо, 8 жовтня російські терористи обстріляли Кіндійку на Херсонщині. Від ворожої атаки постраждала 11-річна дитина. 

Додамо, у ніч проти 8 жовтня російські окупанти атакували житлові квартали Херсонської області. Травми отримали 11 осіб, серед них 27-річна жінка та 9-місячна дитина.

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