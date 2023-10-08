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Атака россиян на Херсонщину: Прокудин рассказал о состоянии пострадавшего ребенка

8 октября 2023 18:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Атака россиян на Херсонщину: Прокудин рассказал о состоянии пострадавшего ребенка
Председатель Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин. Фото: Александр Прокудин/Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье, 8 октября, в результате российских обстрелов Херсонской области пострадал ребенок. 11-летняя девочка с многочисленными травмами находится в коме.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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По словам Александра Прокудина, у 11-летней девочки обнаружили взрывную и черепно-мозговую травмы, а также ушиб головного мозга.

Кроме того, ребенок имеет открытый перелом левой плечевой кости, множественные осколочные ранения грудной клетки и шеи.

Пострадавшая находится в коме, за ее жизнь борются медики.

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Фото: скриншот

Напомним, 8 октября российские террористы обстреляли Киндейку в Херсонской области. От вражеской атаки пострадал 11-летний ребенок.

Добавим, в ночь на 8 октября российские оккупанты атаковали жилые кварталы Херсонской области. Травмы получили 11 человек, в том числе 27-летняя женщина и 9-месячный ребенок.

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