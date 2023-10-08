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Росіяни обстріляли Херсонщину: постраждала дитина

8 жовтня 2023 16:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли Херсонщину: постраждала дитина
Наслідки російського обстрілу Херсонщини 25 вересня. Фото: Олександр Прокудін\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У неділю, 8 жовтня, російські терористи обстріляли Херсонську область. Від ворожої атаки постраждала дитина. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

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Повідомляється, що під прицілом окупантів було селище Кіндійка. Поранення отримала 11-річна дівчинка.

Олександр Прокудін додає, що від початку доби через російські атаки поранено 16 людей, серед яких — 9-місячна дитина. 

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Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 8 жовтня російські окупанти атакували житлові квартали Херсонської області. Травми отримали 11 осіб, серед них 27-річна жінка та 9-місячна дитина.

Додамо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив інформацію, що внаслідок атаки на житлові квартали Херсонської області поранено 11 осіб, зокрема маленька дитина.
При цьому він зазначив, що тактика терору — це те, що сповідує Росія.

До слова, 5 жовтня російські окупанти обстріляли лікарню та станції екстреної допомоги на Херсонщині. Є травмовані, прокурори розпочали розслідування.

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