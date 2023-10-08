Россияне обстреляли Херсонщину: пострадал ребенок
В воскресенье, 8 октября российские террористы обстреляли Херсонскую область. От вражеской атаки пострадал ребенок.
Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Обстрел Херсонщины
Сообщается, что под прицелом оккупантов был поселок Киндейка. Ранение получила 11-летняя девочка.
Александр Прокудин добавляет, что с начала суток из-за российских атак ранены 16 человек, среди которых — 9-месячный ребенок.
Напомним, в ночь на 8 октября российские оккупанты атаковали жилые кварталы Херсонской области. Травмы получили 11 человек, в том числе 27-летняя женщина и 9-месячный ребенок.
Добавим, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил информацию, что в результате атаки на жилые кварталы Херсонской области ранены 11 человек, в том числе маленький ребенок.
При этом он отметил, что тактика террора — это то, что исповедует Россия.
К слову, 5 октября российские оккупанты обстреляли больницу и станции экстренной помощи на Херсонщине. Есть травмированные, прокуроры приступили к расследованию.