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Россияне обстреляли Херсонщину: пострадал ребенок

8 октября 2023 16:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне обстреляли Херсонщину: пострадал ребенок
Последствия российских обстрелов Херсонщины 25 сентября. Фото: Александр Прокудин\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье, 8 октября российские террористы обстреляли Херсонскую область. От вражеской атаки пострадал ребенок.

Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Сообщается, что под прицелом оккупантов был поселок Киндейка. Ранение получила 11-летняя девочка.

Александр Прокудин добавляет, что с начала суток из-за российских атак ранены 16 человек, среди которых — 9-месячный ребенок.

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Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 8 октября российские оккупанты атаковали жилые кварталы Херсонской области. Травмы получили 11 человек, в том числе 27-летняя женщина и 9-месячный ребенок.

Добавим, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил информацию, что в результате атаки на жилые кварталы Херсонской области ранены 11 человек, в том числе маленький ребенок.
При этом он отметил, что тактика террора — это то, что исповедует Россия.

К слову, 5 октября российские оккупанты обстреляли больницу и станции экстренной помощи на Херсонщине. Есть травмированные, прокуроры приступили к расследованию.

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