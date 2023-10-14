Россияне обстреляли Херсонскую область: погибла женщина

Последствия обстрела Херсонской области. Иллюстративное фото: Херсонская областная прокуратура

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Берислав, что в Херсонской области. В результате этого одна женщина погибла.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Что известно об обстреле

По его словам, произошло это около 16:30. Противник совершил обстрел города из артиллерии и попал в жилые дома.

В это время на балконе своей квартиры находилась 42-летняя женщина. Она получила смертельные травмы.

Последствия вражеского минирования

"А в лесополосе вблизи Нововознесенского 69-летний мужчина наступил на "растяжку". Сейчас он находится в больнице", — добавил Прокудин.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее армия РФ обстреляла поселок, расположенный возле Херсона. В результате были раненые среди мирного населения.