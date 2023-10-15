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Оккупанты обстреляли поезд в Херсоне: что известно

15 октября 2023 12:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли поезд в Херсоне: что известно
Обстрел вокзала в Херсоне в мае. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 15 октября, оккупанты обстреляли поезд Херсон — Киев. К счастью, все пассажиры целы, поврежден только один вагон.

Об этом сообщили в Укрзализныце и начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

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В Укрзализныце сообщили, что оккупанты обстреливали Херсон на протяжении всего утра. Так, ударной волной повреждены тамбуры 11-го вагона поезда №102 Херсон — Киев, все пассажиры целы. Из вагона только вылетели окна.

"Поезд уже выехал из зоны обстрела и продолжает движение по графику", — отметили в ведомстве.

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В то же время Мрочко рассказал, что из-за обстрелов россиян в городе отсутствует электричество, на месте работают аварийные бригады. Кроме того, в Херсоне ухудшилась связь и отсутствует Интернет.

"У кого еще есть такая возможность, сделайте запас воды. В случае острой необходимости обращайтесь в пункты несокрушимости. Там работают генераторы, старлинки, есть достаточный запас пищи и воды", — говорится в сообщении.

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Напомним, 14 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Берислав в Херсонской области. В результате одна женщина погибла.

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