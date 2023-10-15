Оккупанты обстреляли поезд в Херсоне: что известно

Обстрел вокзала в Херсоне в мае. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В воскресенье, 15 октября, оккупанты обстреляли поезд Херсон — Киев. К счастью, все пассажиры целы, поврежден только один вагон.

Об этом сообщили в Укрзализныце и начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

Читайте также:

Обстрел Херсона 15 октября

В Укрзализныце сообщили, что оккупанты обстреливали Херсон на протяжении всего утра. Так, ударной волной повреждены тамбуры 11-го вагона поезда №102 Херсон — Киев, все пассажиры целы. Из вагона только вылетели окна.

"Поезд уже выехал из зоны обстрела и продолжает движение по графику", — отметили в ведомстве.

В то же время Мрочко рассказал, что из-за обстрелов россиян в городе отсутствует электричество, на месте работают аварийные бригады. Кроме того, в Херсоне ухудшилась связь и отсутствует Интернет.

"У кого еще есть такая возможность, сделайте запас воды. В случае острой необходимости обращайтесь в пункты несокрушимости. Там работают генераторы, старлинки, есть достаточный запас пищи и воды", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Берислав в Херсонской области. В результате одна женщина погибла.