Росіяни вночі атакували Полтавщину ракетами та дронами: що відомо

Робота ППО вночі. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 16 жовтня російські військові терористи вдарили по Полтавській області ракетами та БпЛА. Є троє постраждалих, серед них 10-річна дитина.

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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В ОВА розповіли, що вибухи було чутно у Миргородському районі. Влучань немає, проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків.

За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня окупанти також атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та "Градами". Через обстріли є влучання у цивільну інфраструктуру.

Окрім того, під вогнем опинилась Хмельниччина. Окупанти атакували регіон дронами, на щастя, обійшлося без жертв.