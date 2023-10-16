Окупанти атакували вночі Дніпропетровську область ракетами: які наслідки

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч проти 16 жовтня окупанти обстрілювали Дніпропетровську область ракетами, важкою артилерією та "Градами". Через атаку росіян є влучання у цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Обстріли Дніпропетровської області 16 жовтня

"Вночі агресор атакував область ракетами. Одну збили військові з ПвК "Схід". Інша поцілила по території Дніпровського району", — йдеться у повідомленні.

Лисак також розповів, що п'ять разів ворог бив по Нікопольщині, застосувавши важку артилерію та РСЗВ "Град". У самому Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер.

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1 / 3

Окрім того, понівечені п'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Зачепило газопровід та чотири лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин.

А в Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, 15 жовтня російські терористи скинули дві керовані авіабомби по селищах у передмісті Херсона. Тут, на щастя, без жертв і руйнувань.