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Окупанти атакували вночі Дніпропетровську область ракетами: які наслідки

16 жовтня 2023 08:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти атакували вночі Дніпропетровську область ракетами: які наслідки
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 16 жовтня окупанти обстрілювали Дніпропетровську область ракетами, важкою артилерією та "Градами". Через атаку росіян є влучання у цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

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"Вночі агресор атакував область ракетами. Одну збили військові з ПвК "Схід". Інша поцілила по території Дніпровського району", — йдеться у повідомленні. 

Лисак також розповів, що п'ять разів ворог бив по Нікопольщині, застосувавши важку артилерію та РСЗВ "Град". У самому Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер.

  • Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Окрім того, понівечені п'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Зачепило газопровід та чотири лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин. 

А в Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі. 

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, 15 жовтня російські терористи скинули дві керовані авіабомби по селищах у передмісті Херсона. Тут, на щастя, без жертв і руйнувань.

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