У Херсоні пролунали вибухи: загроза ракетного удару
15 жовтня 2023 16:59
Дим від вибуху. Фото: ілюстративне
У неділю, 15 жовтня, у Херсоні пролунали вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
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Вибухи у Херсоні 15 жовтня
Сьогодні, 15 жовтня, близько 16:50 у Херсоні пролунали вибухи. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Напередодні моніторингові канали повідомляли про активність ворожих Су-35 над окупованою Херсонщиною та загрозу застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів правого берега області.
Нагадаємо, 15 жовтня, окупанти обстріляли потяг Херсон — Київ. На щастя, усі пасажири цілі, пошкоджений лише один вагон.
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