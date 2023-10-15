У Херсоні пролунали вибухи: загроза ракетного удару

Дим від вибуху. Фото: ілюстративне

У неділю, 15 жовтня, у Херсоні пролунали вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи у Херсоні 15 жовтня

Сьогодні, 15 жовтня, близько 16:50 у Херсоні пролунали вибухи. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Напередодні моніторингові канали повідомляли про активність ворожих Су-35 над окупованою Херсонщиною та загрозу застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів правого берега області.

Нагадаємо, 15 жовтня, окупанти обстріляли потяг Херсон — Київ. На щастя, усі пасажири цілі, пошкоджений лише один вагон.