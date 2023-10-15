В Херсоне раздались взрывы: угроза ракетного удара

Дым от взрыва. Фото: иллюстративное

В воскресенье, 15 октября, в Херсоне прогремели взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные паблики.

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Взрывы в Херсоне 15 октября

Сегодня, 15 октября, около 16:50 в Херсоне раздались взрывы. В воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Накануне мониторинговые каналы сообщали об активности враждебных Су-35 над оккупированной Херсонской области и угрозе применения авиационного вооружения для прифронтовых районов правого берега области.

Напомним, 15 октября, оккупанты обстреляли поезд Херсон — Киев. К счастью, все пассажиры цели, поврежден только один вагон.