Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Херсоне раздались взрывы: угроза ракетного удара arrow

В Херсоне раздались взрывы: угроза ракетного удара

15 октября 2023 16:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Херсоне раздались взрывы: угроза ракетного удара
Дым от взрыва. Фото: иллюстративное
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 15 октября, в Херсоне прогремели взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные паблики.

Читайте также:

Взрывы в Херсоне 15 октября

Сегодня, 15 октября, около 16:50 в Херсоне раздались взрывы. В воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

null

Накануне мониторинговые каналы сообщали об активности враждебных Су-35 над оккупированной Херсонской области и угрозе применения авиационного вооружения для прифронтовых районов правого берега области.

null

Напомним, 15 октября, оккупанты обстреляли поезд Херсон — Киев. К счастью, все пассажиры цели, поврежден только один вагон.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Сегодня отопительный сезон не начнется: когда ждать тепла дома

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз