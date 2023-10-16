Оккупанты атаковали ночью Днепропетровскую область ракетами: какие последствия

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 16 октября оккупанты обстреливали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и "Градами". Из-за атаки россиян есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Обстрелы Днепропетровской области 16 октября

"Ночью агрессор атаковал область ракетами. Одну сбили военные с Восточного командования "Восток". Другая попала по территории Днепровского района", — говорится в сообщении.

Лысак также рассказал, что пять раз враг избивал по Никопольщине, применив тяжелую артиллерию и РСЗО "Град". В самом Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1/3 _ 3

Кроме того, изуродованы пятиэтажка, три частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта. Задел газопровод и четыре линии электропередач. Без света осталось почти полторы тысячи семей.

А в Марганецкой громаде повреждены два дома, религиозный объект и электросети.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, 15 октября российские террористы сбросили две управляемые авиабомбы по поселкам в пригороде Херсона. Здесь, к счастью, без жертв и разрушений.