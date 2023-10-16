Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты атаковали ночью Днепропетровскую область ракетами: какие последствия arrow

Оккупанты атаковали ночью Днепропетровскую область ракетами: какие последствия

16 октября 2023 08:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты атаковали ночью Днепропетровскую область ракетами: какие последствия
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 16 октября оккупанты обстреливали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и "Градами". Из-за атаки россиян есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Обстрелы Днепропетровской области 16 октября

"Ночью агрессор атаковал область ракетами. Одну сбили военные с Восточного командования "Восток". Другая попала по территории Днепровского района", — говорится в сообщении.

Лысак также рассказал, что пять раз враг избивал по Никопольщине, применив тяжелую артиллерию и РСЗО "Град". В самом Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер.

  • Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
1/3 _ 3

Кроме того, изуродованы пятиэтажка, три частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта. Задел газопровод и четыре линии электропередач. Без света осталось почти полторы тысячи семей.

А в Марганецкой громаде повреждены два дома, религиозный объект и электросети.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, 15 октября российские террористы сбросили две управляемые авиабомбы по поселкам в пригороде Херсона. Здесь, к счастью, без жертв и разрушений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Сегодня отопительный сезон не начнется: когда ждать тепла дома

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз