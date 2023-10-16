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Россияне ночью атаковали Полтавскую область ракетами и дронами: что известно

16 октября 2023 08:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне ночью атаковали Полтавскую область ракетами и дронами: что известно
Работа ПВО ночью. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 16 октября российские военные террористы ударили по Полтавской области ракетами и БпЛА. Есть три пострадавших, среди них 10-летний ребенок.

Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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В ОВА рассказали, что взрывы были слышны в Миргородском районе. Попаданий нет, однако обломки ракеты повредили несколько частных домов.

По предварительной информации пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу. Погибших нет.

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Напомним, в ночь на 16 октября оккупанты также атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и "Градами". Из-за обстрелов есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, под огнем оказалась Хмельницкая область. Оккупанты атаковали регион дронами, к счастью, обошлось без жертв.

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