Россияне ночью атаковали Полтавскую область ракетами и дронами: что известно

Работа ПВО ночью. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 16 октября российские военные террористы ударили по Полтавской области ракетами и БпЛА. Есть три пострадавших, среди них 10-летний ребенок.

Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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Обстрелы Полтавской области 16 октября

В ОВА рассказали, что взрывы были слышны в Миргородском районе. Попаданий нет, однако обломки ракеты повредили несколько частных домов.

По предварительной информации пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу. Погибших нет.

Напомним, в ночь на 16 октября оккупанты также атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и "Градами". Из-за обстрелов есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, под огнем оказалась Хмельницкая область. Оккупанты атаковали регион дронами, к счастью, обошлось без жертв.