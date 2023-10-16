В Воздушных силах назвали количество сбитых дронов и ракет сегодня ночью

Работа ПВО ночью. Фото: google

В ночь на 16 октября оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами по нескольким направлениям. Силам ПВО удалось ликвидировать две управляемые авиационные ракеты Х-59 из пяти и 11 из 12 "Shahed-136/131".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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В ведомстве рассказали, что сегодня ночью россияне атаковали Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.



"Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131"", — говорится в сообщении.

Как известно, авиационными ракетами атакованы северные и восточные регионы Украины, "шахеды" противник направил по разным направлениям, в частности на запад.

В результате силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131".

Напомним, в ночь на 16 октября оккупанты также атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и "Градами". Из-за обстрелов есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, под огнем оказалась Хмельницкая область. Оккупанты атаковали регион дронами, к счастью, обошлось без жертв.

Также россияне ударили по Полтавской области ракетами и БпЛА. Есть три пострадавших, среди них 10-летний ребенок.