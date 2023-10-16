HIMARS в ділі: ССО показали, як знищили ворожий екіпаж дронів

Результати роботи. Фото: скриншот

Сили оборони України не лише ліквідовують російських загарбників, але й успішно знищують велику кількість ворожої військової техніки. Так, у Силах спеціальних операцій показали, як за допомогою HIMARS скоригували вогонь по місцезнаходженню ворожих екіпажів безпілотників.

Відповідне відео оприлюднило командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

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"Воїни ССО скоригували вогонь HIMARS по місцезнаходженню екіпажів БПАК ZALA", — написали під відео.

Повідомляється, що на південному напрямку воїни ССО виявили місцезнаходження російських екіпажів БПАК ZALA під час розвідувальних дій.

Спочатку бійці провели спостереження, після чого скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по розрахунку противника.

"Один удар — і у окупантів поменшало БПЛА", — додають бійці.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня окупанти атакували Україну дронами та ракетами з кількох напрямків. Силам ППО вдалося ліквідувати дві керовані авіаційні ракети Х-59 з п'яти та 11 з 12 "Shahed-136/131".

Також ми писали про те, як українські десантники збили російський Мі-8.

Додамо, бійці 40 Окремої артилерійської бригади влучним вогнем знищили самохідну артилерійську установку росіян. Воїни зафільмували момент влучання у ворожу техніку.