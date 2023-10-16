HIMARS в деле: ССО показали, как уничтожили вражеский экипаж дронов

Результаты работы. Фото: скриншот

Силы обороны Украины не только ликвидируют российских захватчиков, но успешно уничтожают большое количество их вражеской военной техники. Так, в Силах специальных операций показали, как с помощью HIMARS скорректировали огонь по местонахождению вражеских экипажей беспилотников.

Соответствующее видео обнародовало командование Сил специальных операций ВС Украины.

Читайте также:

Уничтожение вражеских беспилотников

"Воины ССО скорректировали огонь HIMARS по местонахождению экипажей БПАК ZALA", — написали под видео.

Сообщается, что на южном направлении воины ССО обнаружили местонахождение российских экипажей БПАК ZALA во время разведывательных действий.

Сначала бойцы провели наблюдение, после чего скорректировали огонь реактивной установки HIMARS по расчету противника.

"Один удар — и у оккупантов уменьшилось БПЛА", — добавляют бойцы.

Напомним, в ночь на 16 октября оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами по нескольким направлениям. Силам ПВО удалось ликвидировать две управляемые авиационные ракеты Х-59 из пяти и 11 из 12 "Shahed-136/131".

Также мы писали о том, как украинские десантники сбили российский Ми-8.

Добавим, бойцы 40 Отдельной артиллерийской бригады точным огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку россиян. Воины сняли момент попадания во вражескую технику.