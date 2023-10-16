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Рота ударных БпЛА 47 ОМБр уничтожила четыре вражеских танка за сутки: эффектное видео

16 октября 2023 13:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Рота ударных БпЛА 47 ОМБр уничтожила четыре вражеских танка за сутки: эффектное видео
Момент уничтожения вражеского танка. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта и уничтожают не только врагов, но и много их военной техники. С этой задачей, в частности, отлично справляется рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады.

Видео эффектной работы обнародовал Генштаб ВСУ.

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"Великолепная работа роты ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады, за сутки вывели из строя 4 танка оккупантов", — подписали видео в Генштабе.

На обнародованном видео можно увидеть, как одним точным выстрелом бойцы уничтожают не только вражескую технику, но и пехоту. В частности, на некоторых кадрах даже хорошо видно, как оккупанты разбегаются в разные стороны из задымленного танка.

Напомним, в Силах специальных операций показали, как с помощью HIMARS скорректировали огонь по местонахождению вражеских экипажей беспилотников.

Также мы писали о том, как украинские десантники сбили российский Ми-8.

Добавим, бойцы 40 Отдельной артиллерийской бригады точным огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку россиян. Воины сняли момент попадания во вражескую технику.

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