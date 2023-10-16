Эксперты рассказали, зачем оккупанты устанавливают деревянные бревна на свою технику

Российская САУ "Мста-С". Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты пытаются защитить свою бронетехнику от дронов. Однако врагу не удается эффективно это сделать. Захватчики даже решили установить деревянные бревна на свою технику.

Об этом сообщает Defence 24.

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Артиллерия российских оккупантов часто становится объектом атак украинских дронов-камикадзе. Для защиты техники захватчики устанавливают на нее защитные экраны и металлические решетки, однако недавно в сети появились кадры с российской САУ 2С19 "Мста-С" с деревянными бревнами на башне. Таким образом противник решил повысить ее выживаемость. Бревна полностью закрыли боковые стороны башни и часть ее передней части.

Военная техника также получила "классический козырек", предназначенный для защиты от ручных гранат.

"Может ли такое укрытие защитить машину от уничтожения в результате атаки, например, беспилотника, оснащенного кумулятивной боеголовкой? Скорее нет", — пояснили эксперты.

По их словам, деревянные бревна, если повезет, теоретически могут частично защитить экипаж.

Напомним, операторы Армии дронов поставили очередной поразительный рекорд. За неделю при их содействии было уничтожено 428 единиц вражеской техники, в том числе танки и бронетранспортеры.

Также мы писали, что Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта и уничтожают не только врагов, но и много военной техники. С этой задачей, в частности, отлично справляется рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады.