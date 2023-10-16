Армія дронів поставила новий тижневий рекорд зі знищеної ворожої техніки
Оператори Армії дронів поставили черговий вражаючий рекорд. За тиждень за їх сприяння було знищено 428 одиниць ворожої техніки, у тому числі танки і бронетранспортери.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Армія дронів нищить ворожу військову техніку
Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки Російської Федерації. Росіяни втратили 101 гармату, 88 броньованих машин, 75 танків та купу іншого обладнання.
"Дякую нашим героям, які в надскладних умовах тримають оборону та активно уражають окупантів", — написав Федоров.
Раніше ми розповідали, що Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту та знищують не лише ворогів, але й чимало їх військової техніки. З цим завданням, зокрема, чудово справляється рота ударних БпЛА 47-ї окремої механізованої бригади.
Нагадуємо, що на Куп'янському напрямку прикордонникам штурмової бригади "Сталевий Кордон" вдалося виявити радянський зенітно-артилерійський комплекс на ворожих позиціях. Завдяки дрону-камікадзе такий раритет був вдало знищений.
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