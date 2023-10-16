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Армія дронів поставила новий тижневий рекорд зі знищеної ворожої техніки

16 жовтня 2023 14:38
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Павло Зінченко
редактор
Армія дронів поставила новий тижневий рекорд зі знищеної ворожої техніки
Український військовий запускає дрона. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Оператори Армії дронів поставили черговий вражаючий рекорд. За тиждень за їх сприяння було знищено 428 одиниць ворожої техніки, у тому числі танки і бронетранспортери.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Новий рекорд Армії дронів. Фото: Telegram Михайла Федорова

Армія дронів нищить ворожу військову техніку

Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки Російської Федерації. Росіяни втратили 101 гармату, 88 броньованих машин, 75 танків та купу іншого обладнання. 

"Дякую нашим героям, які в надскладних умовах тримають оборону та активно уражають окупантів", — написав Федоров.

Раніше ми розповідали, що Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту та знищують не лише ворогів, але й чимало їх військової техніки. З цим завданням, зокрема, чудово справляється рота ударних БпЛА 47-ї окремої механізованої бригади. 

Нагадуємо, що на Куп'янському напрямку прикордонникам штурмової бригади "Сталевий Кордон" вдалося виявити радянський зенітно-артилерійський комплекс на ворожих позиціях. Завдяки дрону-камікадзе такий раритет був вдало знищений. 

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