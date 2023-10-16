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Армия дронов поставила новый недельный рекорд по уничтоженной вражеской технике

16 октября 2023 14:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Армия дронов поставила новый недельный рекорд по уничтоженной вражеской технике
Украинский военный запускает дроны. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Операторы Армии дронов поставили очередной поразительный рекорд. За неделю при их содействии было уничтожено 428 единиц вражеской техники, включая танки и бронетранспортеры.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Новый рекорд Армии дронов. Фото: Telegram Михаила Федорова

Армия дронов уничтожает вражескую военную технику

В ходе российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники Российской Федерации. Россияне потеряли 101 орудие, 88 бронированных машин, 75 танков и кучу другого оборудования.

"Благодарю наших героев, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают оккупантов", — написал Федоров.

Ранее мы рассказывали, что Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта и уничтожают не только врагов, но и многие военные техники. С этой задачей, в частности, отлично справляется рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады.

Напоминаем, что на Купянском направлении пограничникам штурмовой бригады "Стальной границы" удалось обнаружить советский зенитно-артиллерийский комплекс на враждебных позициях. Благодаря дрону-камикадзе такой раритет был удачно уничтожен.

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