Армия дронов поставила новый недельный рекорд по уничтоженной вражеской технике

Украинский военный запускает дроны. Фото: Reuters

Операторы Армии дронов поставили очередной поразительный рекорд. За неделю при их содействии было уничтожено 428 единиц вражеской техники, включая танки и бронетранспортеры.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Армия дронов уничтожает вражескую военную технику

В ходе российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники Российской Федерации. Россияне потеряли 101 орудие, 88 бронированных машин, 75 танков и кучу другого оборудования.

"Благодарю наших героев, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают оккупантов", — написал Федоров.

Ранее мы рассказывали, что Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта и уничтожают не только врагов, но и многие военные техники. С этой задачей, в частности, отлично справляется рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады.

Напоминаем, что на Купянском направлении пограничникам штурмовой бригады "Стальной границы" удалось обнаружить советский зенитно-артиллерийский комплекс на враждебных позициях. Благодаря дрону-камикадзе такой раритет был удачно уничтожен.