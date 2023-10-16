Армия дронов поставила новый недельный рекорд по уничтоженной вражеской технике
Операторы Армии дронов поставили очередной поразительный рекорд. За неделю при их содействии было уничтожено 428 единиц вражеской техники, включая танки и бронетранспортеры.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Армия дронов уничтожает вражескую военную технику
В ходе российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники Российской Федерации. Россияне потеряли 101 орудие, 88 бронированных машин, 75 танков и кучу другого оборудования.
"Благодарю наших героев, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают оккупантов", — написал Федоров.
Ранее мы рассказывали, что Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта и уничтожают не только врагов, но и многие военные техники. С этой задачей, в частности, отлично справляется рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады.
Напоминаем, что на Купянском направлении пограничникам штурмовой бригады "Стальной границы" удалось обнаружить советский зенитно-артиллерийский комплекс на враждебных позициях. Благодаря дрону-камикадзе такой раритет был удачно уничтожен.
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