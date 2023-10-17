Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 17.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 17 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 17 октября.

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DeepState

ВСУ продолжают бороться за каждый клочок украинской земли, метр за метром освобождая территории. По состоянию на вторник, 17 октября, украинские защитники ведут активные боевые действия с врагом по таким направлениям:

Сватовский — продолжаются бои у Лимана Первого и Орлянки. Враг возобновил штурмовые действия возле Новоегоровки и Макеевки.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутский — продолжаются бои у Клещеевки и Одрадовки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Авдеевский — враг имеет частичный успех у Водяного и Опытного.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожский — продолжается активизация врага возле Вербового, оккупанты пытаются отбросить Силы Обороны с занимаемых позиций.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Враг не перестает атаковать позиции ВСУ. По состоянию на сегодня, 17 октября, украинские военные провели 53 боевых столкновения с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки и Ивановки Харьковской области на Купянском направлении,

Стельмаховки и Надежды Луганской области на Сватовском направлении,

Карта боевых действий на Купянском и Сватовском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении,

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевки и Первомайского Донецкой области на Авдеевском направлении,

Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении,

Карта боевых действий на Авдеевском и Марьинском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

на юг до Золотой Нивы и на юг до Пречистовки Донецкой области на Бердянском направлении,

Карта боевых действий на Бердянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

юго-западнее Новоданиловки, западнее Роботино и западнее Вербового Запорожской области на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты по состоянию на 17.10.2023 наступали близ Авдеевки и незначительно продвинулись мимо дороги E50 примерно в 3 км к югу от города.

Также россияне наступали и юго-западнее Донецка и имеют незначительные успехи к югу от Новомихайловки (20 км юго-западнее города Донецк).

В Генштабе сообщили, что ВСУ отразили российские атаки вблизи Авдеевки, Керамика, Степного, Тоненького (5 км к западу от Авдеевки), Северного (5 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (10 км юго-западнее Авдеевки). Также многочисленны российские атаки вблизи Марьинки (на юго-западной окраине Донецка).

Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

По состоянию на сегодня, 17 октября, российские войска продлили контратаки на Запорожском направлении и незначительно продвинулись северо-западнее Вербового.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 17 октября 2023 года.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сводке.

Украинский защитник на военной технике на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки ВСУ провели 72 боевых столкновения с российскими оккупантами. Украинские защитники успешно отразили атаки противника на таких направлениях передовой:

на Купянском — около 15 атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак возле Стельмаховки и Надежды Луганской области;

на Бахмутском — 3 атаки вблизи Андреевки Донецкой области;

на Авдеевском — более 10 атак возле Авдеевки Донецкой области;

на Марьинском — более 15 атак в районе Марьинки Донецкой области;

на Шахтерском — 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области;

на Запорожском — юго-западнее Новоданиловки, Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

Украинцы бойцы пристреливаются по оккупантам. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Отмечается также, что ВСУ имеют успехи в районе западнее Вербового Запорожской области.

За сутки авиация Сил обороны нанесла четыре удара по оккупантам и их военной технике.

"Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника", — добавили в Генштабе.

Танк украинских военных на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что российские оккупанты пока не наступают на Лиманском направлении, ведь ВСУ сильно оборонялись. Однако армия РФ может восстановить попытки наступления уже через несколько дней.