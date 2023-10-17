Какая ситуация на направлениях фронта: утренний отчет Генштаба

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Россияне продолжают игнорировать законы и обычаи войны и используют обычную для них тактику — террор. Оккупанты атакуют не только позиции военных, но и обстреливают гражданское население.

Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ.

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Ситуация на направлениях

Как известно, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах и проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие им направления.

В то же время на Купянском направлении украинские воины отбили около 20 атак за последние сутки.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили три атаки в районе Андреевки Донецкой области и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Так, за сутки наши воины отбили более 10 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отразили более 20 атак оккупантов.

На Запорожском направлении ВСУ не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работино и западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают составы и тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербовой Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, что российские оккупанты пока не наступают на Лиманском направлении, ведь ВСУ сильно оборонялись. Однако армия РФ может восстановить попытки наступления уже через несколько дней.