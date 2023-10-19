В Генштабе отчитались о потерях оккупантов по состоянию на 19 октября
За предыдущее сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 630 российских оккупантов. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки, БпЛА и самолет.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ликвидированные оккупанты за предыдущие сутки
За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 630 человек. Кроме того, захватчики потеряли 11 танков, 17 бронемашин, 39 артиллерийских систем, 17 БпЛА и другой техники.
Общие потери оккупантов за время войны
С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:
- личного состава — около 290 680 (+630) человек;
- танков — 4 992 (+11) единиц;
- боевых бронированных машин — 9 437 (+17) единиц;
- артиллерийских систем — 6 983 (+39) единиц;
- РСЗО — 818 (+4) единицы;
- средств ПВО — 548 (+1) единица;
- самолетов — 320 (+1) единица;
- вертолетов — 324 (+1) единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 318 (+17) единиц;
- крылатых ракет — 1 534 (+0) единиц;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9 337 (+34) единицы;
- специальной техники — 985 (+3) единицы.
Напомним, что российские оккупанты пока не наступают на Лиманском направлении, ведь ВСУ сильно оборонялись. Однако армия РФ может восстановить попытки наступления уже через несколько дней.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.
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