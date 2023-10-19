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В Генштабе отчитались о потерях оккупантов по состоянию на 19 октября

19 октября 2023 09:03
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В Генштабе отчитались о потерях оккупантов по состоянию на 19 октября
Украинские военные выполняют боевое задание на фронте. Фото: Генштаб
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущее сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 630 российских оккупантов. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки, БпЛА и самолет.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 630 человек. Кроме того, захватчики потеряли 11 танков, 17 бронемашин, 39 артиллерийских систем, 17 БпЛА и другой техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

  • личного состава — около 290 680 (+630) человек;
  • танков — 4 992 (+11) единиц;
  • боевых бронированных машин — 9 437 (+17) единиц;
  • артиллерийских систем — 6 983 (+39) единиц;
  • РСЗО — 818 (+4) единицы;
  • средств ПВО — 548 (+1) единица;
  • самолетов — 320 (+1) единица;
  • вертолетов — 324 (+1) единица;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 318 (+17) единиц;
  • крылатых ракет — 1 534 (+0) единиц;
  • кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9 337 (+34) единицы;
  • специальной техники — 985 (+3) единицы.
потери окупантов 19 октября
Потери оккупантов по состоянию на 19 октября. Фото: Генштаб

Напомним, что российские оккупанты пока не наступают на Лиманском направлении, ведь ВСУ сильно оборонялись. Однако армия РФ может восстановить попытки наступления уже через несколько дней.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.

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