В Генштабе отчитались о потерях оккупантов по состоянию на 19 октября

Украинские военные выполняют боевое задание на фронте. Фото: Генштаб

За предыдущее сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 630 российских оккупантов. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки, БпЛА и самолет.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ликвидированные оккупанты за предыдущие сутки

За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 630 человек. Кроме того, захватчики потеряли 11 танков, 17 бронемашин, 39 артиллерийских систем, 17 БпЛА и другой техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

личного состава — около 290 680 (+630) человек;

танков — 4 992 (+11) единиц;

боевых бронированных машин — 9 437 (+17) единиц;

артиллерийских систем — 6 983 (+39) единиц;

РСЗО — 818 (+4) единицы;

средств ПВО — 548 (+1) единица;

самолетов — 320 (+1) единица;

вертолетов — 324 (+1) единица;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 318 (+17) единиц;

крылатых ракет — 1 534 (+0) единиц;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 9 337 (+34) единицы;

специальной техники — 985 (+3) единицы.

Потери оккупантов по состоянию на 19 октября. Фото: Генштаб

Напомним, что российские оккупанты пока не наступают на Лиманском направлении, ведь ВСУ сильно оборонялись. Однако армия РФ может восстановить попытки наступления уже через несколько дней.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.