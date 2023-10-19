Сили оборони України успішно "приземлили" російський штурмовик Су-25 і не тільки

Українська ракетна установка веде вогонь. Фото: Генштаб

Російські загарбники не припиняють терору проти мирного українського населення, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та будинкам. В свою чергу, Сили оборони України успішно "мінусують" ворожу техніку, яка ці удари завдає.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

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Минулої доби кремлівські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у Харкові, Запоріжжі, Павлограді, Обухівці Дніпропетровської області та Миколаївському районі.

Російські окупанти в ніч на 19 жовтня атакували Україну шістьма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами української протиповітряної оборони знищено 3 дрони-камікадзе.

ЗСУ знищили штурмовик Су-25

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також українськими воїнами знищено російський літак Су-25 та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських засобів противника.

Нагадаємо, що російські окупанти наразі не наступають на Лиманському напрямку, адже ЗСУ сильно оборонялися. Проте армія РФ може відновити спроби наступу вже за декілька днів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.