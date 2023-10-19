ЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку — що відомо про ситуацію на фронті

Українські танки в бою. Фото: Гнештаб

На більшості напрямків фрону продовжуються запеклі бої між Силами оборони України і армією російських загарбників. Окупанти активно обстрілюють мирне населення, не в змозі подолати опір українських воїнів.

Про це говориться у ранковому зведенні Генштабу.

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Ситуація на оперативних напрямках

Сили оборони України продовжують утримувати оборону на сході та півдні України, а також проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Знищуючи ворога, крок за кроком вони звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські снайпери на позиціях. Фото: Генштаб

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області, а також понад 10 атак противника біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку. Наші воїни відбили 3 атаки ворога. Також безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 17 атак ворога в районі Мар’їнки та ще 4 — в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують окупантів в районах Новодарівки та східніше Малої Токмачки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилам противника.

Сили оборони України ведуть наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх південно-західніше Вербового Запорізької області, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, що російські окупанти наразі не наступають на Лиманському напрямку, адже ЗСУ сильно оборонялися. Проте армія РФ може відновити спроби наступу вже за декілька днів.