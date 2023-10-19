ВСУ наступают на Мелитопольском направлении — что известно о ситуации на фронте

Украинские танки в бою. Фото: Гнештаб

На большинстве направлений фрона продолжаются упорные бои между Силами обороны Украины и армией российских захватчиков. Оккупанты активно обстреливают мирное население, не в состоянии преодолеть сопротивление украинских воинов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Ситуация на оперативных направлениях

Силы обороны Украины продолжают удерживать оборону на востоке и юге Украины, а также проводят наступательные операции на Мелитопольском и наступательные действия на Бахмутском направлении. Уничтожая врага, шаг за шагом они освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские снайперы на позициях. Фото: Генштаб

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области, а также более 10 атак противника возле Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток при поддержке авиации оцепить Авдеевку. Наши воины отразили 3 атаки врага. Также безуспешны были наступательные действия противника в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины отразили 17 атак врага в районе Марьинки и еще 4 — в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники сдерживают оккупантов в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех юго-западнее Вербового Запорожской области, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, что российские оккупанты пока не наступают на Лиманском направлении, ведь ВСУ сильно оборонялись. Однако армия РФ может восстановить попытки наступления уже через несколько дней.