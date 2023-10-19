Силы обороны Украины успешно "приземлили" российский штурмовик Су-25 и не только

Украинская ракетная установка ведет огонь. Фото: Генштаб

Российские захватчики не прекращают террора против мирного украинского населения, нанося удары по гражданской инфраструктуре и домам. В свою очередь Силы обороны Украины успешно "минусируют" вражескую технику, которая эти удары наносит.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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За прошедшие сутки кремлевские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в Харькове, Запорожье, Павлограде, Обуховке Днепропетровской области и Николаевском районе.

Российские оккупанты в ночь на 19 октября атаковали Украину шестью ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами украинской противовоздушной обороны уничтожены 3 дрона-камикадзе.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника. Также украинскими воинами уничтожен российский самолет Су-25 и 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств противника.

Напомним, что российские оккупанты пока не наступают на Лиманском направлении, ведь ВСУ сильно оборонялись. Однако армия РФ может восстановить попытки наступления уже через несколько дней.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.